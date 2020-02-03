Ханчжоу, Китай, , 02:11 — REGNUM Существует потенциальный риск передачи нового коронавируса от матери к ребенку, сообщил эксперт департамента респираторной медицины Детского госпиталя Университета Чжэцзяна Чэнь Чжиминь, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Если беременная мать заразится новым коронавирусом (2019-nCoV), ее новорожденный ребенок также имеет риск заражения, сообщил Чэнь во время пресс-конференции. По его словам, собственный иммунитет детей и дыхательные пути не насколько развиты как у взрослых, поэтому они более подвержены системным проблемам и нарушениям работы.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские ученые медики выяснили, что новый коронавирус может передаваться не только респираторным и контактным способом.

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