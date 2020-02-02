Москва, , 23:03 — REGNUM Руководство ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 3 февраля ввело временное ограничение пассажирского железнодорожного сообщения с Китаем. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба компании.

«В целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что временно приостановлено движение двух поездов — № ¾ «Пекин — Москва» и № 320/20−19/319 «Чита — Забайкальск — Пекин», а также в беспересадочных вагонах в трех поездах — № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

«Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва — Забайкальск», — отмечают в пресс-службе.

Уточняется, что пассажиры, приобретшие проездные документы на вышеобозначенные поезда и беспересадочные вагоны могут сдать их без взыскания сборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) отменило выпущенный приказ о прекращении грузового железнодорожного сообщения с Китаем. В пресс-службе РЖД пояснили, что на текущий момент никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с Китаем нет.

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