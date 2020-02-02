Рига, , 20:38 — REGNUM Представители Ассоциации торговцев Латвии назвали продукты, подорожавшие и подешевевшие за минувший год. Об этом пишет в воскресенье, 2 февраля, портал NRA.

По данным экспертов, стремительнее всего, на 52,1%, за 12 месяцев в стране выросли цены на грибы, достигнув 4,38 евро за 1 кг. В свою очередь, больше других, на 38,7%, подешевела морковь, до 0,38 евро за 1 кг.

Специалисты отмечают, что из молочных продуктов — на 10,7% выросли цены на российский сыр. В течение года, на 27% (до 1,74 евро) выросли цены на мандарины, на 16,6% (до 1,97 евро) на киви. Кроме того, на 33,9% выросли цены на яблоки — 0,83 евро за кг, на 7,6% (до 1,28 евро) на бананы. В сегменте овощей в стране больше всего дорожали томаты — на 17,5%, до 2,15 евро за кг. На 20,2% (до 1,13 евро) подорожал 1,5 литровый лимонад.

Ассоциация торговцев Латвии сравнивает цены в магазинах с середины 90-х годов прошлого века и объединяет более 600 различных компаний, работающих в этой сфере.