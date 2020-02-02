Гонконг, Китай, , 19:47 — REGNUM Министр финансов Гонконга Пол Чан заявил об увеличении риска спада экономики в автономии в связи с распространение коронавируса, об этом 2 февраля сообщает Reuters.

«Вступая в 2020 год мы не избавились от риска спала экономики, мы столкнулись с угрозой новой эпидемии коронавируса, которая определенно нанесет двойной удар по экономике», — отметил Чан в своем личном блоге, который цитируют журналисты агентства.

Напомним, власти Гонконга зафиксировали на своей территории уже 15 случаев заболевания коронавирусом.

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