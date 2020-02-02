Нижний Новгород, , 19:17 — REGNUM Конкурс лидеры России — не только попытка найти людей, которые способны решать проблемы, и не только механизм социальных лифтов, но и попытка найти людей, у которых свежий взгляд на проблему, считает член Наблюдательного совета конкурса, бывший министр культуры России Михаил Швыдкой.

Об этом он сообщил журналистам, комментируя второй день работы очного полуфинала конкурса «Лидеры России» по Приволжскому федеральному округу, проходящего в Нижнем Новгороде 1−2 февраля.

«Сейчас проходит третий конкурс «Лидеры России», и совершенно очевидно, что сам состав конкурсантов диктует некоторые особенности. Во-первых, изменился возраст. В этом году он раздвинулся до 55 лет, и это очень важно. По мои представлениям, первый сезон конкурса был более молодым. Сейчас я вижу людей зрелых, тех, кто уже получил определенный опыт в своих профессиональных занятиях. Кроме того, третий сезон конкурса более живой, его участники более свободны в своих подходах к задачам и их решениях», — отметил Михаил Швыдкой.

«Конкурс лидеры России — не только попытка найти людей, которые способны решать проблемы, и не только механизм социальных лифтов, но и попытка найти людей, у которых свежий взгляд на проблему. Мне кажется, что конкурсанты третьего сезона способны и готовы посмотреть на проблему под другим углом. Они очень хорошо чувствуют меняющийся мир и его проблемы», — подчеркнул член Наблюдательного совета конкурса.

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