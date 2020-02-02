Пятигорск, Ставропольский край, , 18:57 — REGNUM Полуфинал конкурса «Лидеры России», флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей», который проходит 1−2 февраля в Пятигорске, оказался самым «братским» за всю историю проведения конкурса. Среди его участников — четыре пары братьев, в том числе две пары братьев-близнецов. Они представляют Республику Дагестан и Ставропольский край.

Жителям города Невинномысска Ставропольского края Даниилу и Владимиру Гончарукам по 30 лет, оба на конкурсе уже не впервые — пробовали свои силы и год назад, но до очного этапа добрались уже со второй попытки. Оба признаются, что наличие брата-близнеца очень помогает в жизни, в том числе в принятии сложных решений. Об участии в «Лидерах России» тоже договорились совместно, а вот по ходу полуфинальных мероприятий их пути временно разошлись — Даниил и Владимир оказались в разных командах.

«Правила предусматривают, что братья не могут быть в одной команде, но это не проблема. Даже если только один из нас пройдет в финал, другой будет за него болеть, как за самого себя», — уверен Владимир.

«А если пройдем оба — будет настоящий праздник, ведь это станет очень важным подспорьем и для нашего профессионального развития, и для судьбы бизнес-проекта, который мы вместе реализуем», — добавляет Даниил.

Близнецы Расим и Назим Кармуковы в Пятигорск приехали из Махачкалы, им по 27 лет. В заочном тестировании отличились необычайно высокими набранными баллами. Эти результаты подтвердились и в ходе повторного теста, проведенного уже во время очного полуфинала.

«Мы не первый год участвуем в проекте, проходили тестирование и в прошлом сезоне, и смогли выйти в полуфинал. Поэтому уже приблизительно знали, в каком направлении нужно работать, что нужно подтянуть, определили наши «зоны роста», и исходя из этого готовились. Дистанционный этап, честно говоря, мне показался сложнее, а на контрольном тестировании я успокоился и просто делал свое дело. И сейчас, уже зная свои баллы, я до сих пор не могу осознать, что набрал максимум», — объясняет достигнутый успех Расим.

Следующая цель — финал. Для братьев попадание на федеральную площадку — это прежде всего, возможность завести новые связи, расширить круг профессиональных знакомств.

«Очень рассчитываем найти единомышленников для своих идей и планов, для будущих проектов», — делится ожиданиями Назим Кармуков.

А вот у братьев Алиомаровых из столицы Дагестана разница в возрасте девять лет. Старший, 34-летний Арсен, на конкурсе уже в третий раз.

За три года Арсен увидел в системе проведения «Лидеров России» немало позитивных перемен.

«Организация конкурса улучшилась, среди участников стало ещё больше квалифицированных профессионалов, и сейчас конкуренция намного сложнее. Хочу поблагодарить всех организаторов этого конкурса, всех кто с ним связан. Вам огромное спасибо за эмоции, которые вы нам даете, это очень многого стоит. Вообще, цель моего участия, применить свои способности на благо своей страны и республики, быть полезным в качестве управленца. Если появится возможность, с удовольствием возьмусь за какой-нибудь интересный новый проект», — отметил он.

А вот младший брат Магомедсаид Алиомаров видит для себя двойную пользу от участия в конкурсе. Помимо обычного для конкурсантов желания проверить свои силы и «прокачать» управленческие компетенции, он считает важной возможность изучить внутреннюю механику конкурсных процедур, чтобы затем использовать эти знания в работе.

«Я тружусь в министерстве по делам молодежи Дагестана, работаю с молодежью, и поэтому стараюсь всегда участвовать в мероприятиях платформы «Россия — страна возможностей». Это очень помогает потом в организации наших региональных активностей», — поясняет Магомедсаид.

Четвертая пара братьев в пятигорском полуфинале представляет столицу Ставрополья. Давид и Эдвард Мириджаняны родились в 1979 и 1981 годах, оба работают в бизнесе, оба смогли защитить диссертации и получить кандидатскую степень.

Основные дни полуфинала в Северо-Кавказском федеральном округе — 1 и 2 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СКФО и ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».