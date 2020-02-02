Пятигорск, Ставропольский край, 2 февраля 2020, 18:57 — REGNUM Полуфинал конкурса «Лидеры России», флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей», который проходит 1−2 февраля в Пятигорске, оказался самым «братским» за всю историю проведения конкурса. Среди его участников — четыре пары братьев, в том числе две пары братьев-близнецов. Они представляют Республику Дагестан и Ставропольский край.
Жителям города Невинномысска Ставропольского края Даниилу и Владимиру Гончарукам по 30 лет, оба на конкурсе уже не впервые — пробовали свои силы и год назад, но до очного этапа добрались уже со второй попытки. Оба признаются, что наличие брата-близнеца очень помогает в жизни, в том числе в принятии сложных решений. Об участии в «Лидерах России» тоже договорились совместно, а вот по ходу полуфинальных мероприятий их пути временно разошлись — Даниил и Владимир оказались в разных командах.
Близнецы Расим и Назим Кармуковы в Пятигорск приехали из Махачкалы, им по 27 лет. В заочном тестировании отличились необычайно высокими набранными баллами. Эти результаты подтвердились и в ходе повторного теста, проведенного уже во время очного полуфинала.
Следующая цель — финал. Для братьев попадание на федеральную площадку — это прежде всего, возможность завести новые связи, расширить круг профессиональных знакомств.
«Очень рассчитываем найти единомышленников для своих идей и планов, для будущих проектов», — делится ожиданиями Назим Кармуков.
А вот у братьев Алиомаровых из столицы Дагестана разница в возрасте девять лет. Старший, 34-летний Арсен, на конкурсе уже в третий раз.
За три года Арсен увидел в системе проведения «Лидеров России» немало позитивных перемен.
А вот младший брат Магомедсаид Алиомаров видит для себя двойную пользу от участия в конкурсе. Помимо обычного для конкурсантов желания проверить свои силы и «прокачать» управленческие компетенции, он считает важной возможность изучить внутреннюю механику конкурсных процедур, чтобы затем использовать эти знания в работе.
Четвертая пара братьев в пятигорском полуфинале представляет столицу Ставрополья. Давид и Эдвард Мириджаняны родились в 1979 и 1981 годах, оба работают в бизнесе, оба смогли защитить диссертации и получить кандидатскую степень.
Основные дни полуфинала в Северо-Кавказском федеральном округе — 1 и 2 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СКФО и ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».