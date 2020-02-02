Москва, , 18:23 — REGNUM Крупнейшие банки России снизили ставки по вкладам граждан, об этом 2 февраля сообщают «Ведомости».

Как отмечают журналисты издания, данное решение было принято в преддверии очередного снижения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ).

Отмечается, что свои ставки понизили сразу несколько наиболее крупных российских банков, среди них ФК «Открытие» до 5,84% годовых, Совкомбанк до 5,8%, «Газпромбанк» до 5,5%, Московский кредитный банк до 5,5%.

Напомним, 13 декабря 2019 года ЦБ пятый раз подряд снизил ключевую ставку, которая составила 6,25% Причиной данного решения стало снижение инфляции.

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