Ашхабад, , 16:04 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил в течение 2020 года посадить 10 миллионов деревьев в рамках реализации национальной лесной программы, передает «Медиа-Туркмен».

Посадка деревьев Дарья Антонова ©ИА REGNUM

По распоряжению главы государства половину деревьев высадят близ туркменской столицы, а остальные 5 миллионов саженцев лиственных, хвойных и плодовых деревьев, а также винограда украсят регионы страны.

Ответственными за новую озеленительную кампанию туркменский лидер назначил чиновников министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, поручив этому ведомству обеспечить поставки саженцев в Ашхабад и в области, а также контролировать посадки и уход за деревьями.