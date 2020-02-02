, 15:01 — REGNUM Тот факт, что президент Российской Федерации Владимир Путин предложил закрепить в Конституции страны социально-экономические гарантии гражданам, свидетельствует о том, что Россия справилась с последствиями мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. Об этом в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко обратил внимание на слова президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию об обязательной индексации пенсий и закреплении этого положения в Конституции. Кириенко напомнил, что Путин сказал о том, что значимое количество времени было потрачено на то, чтобы создать условия.

«Именно поэтому эти слова президента прозвучали сейчас, они не могли прозвучать пять лет назад», — отметил Кириенко.

Слова Путина означают, что Россия смогла справиться с мировым финансовым кризисом и его последствиями. Несмотря на жесткие западные санкции, Россия создала необходимую подушку безопасности для того, чтобы обеспечить гарантии для людей, при этом не ставя под риски финансово-экономическую систему, отметил Кириенко.