Сеул, , 14:05 — REGNUM В 2020 году правительство Южной Кореи выделит около 50 млрд вон (~$41,8 млн) на развитие интеллектуального производства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

По их словам, власти страны намерены выделить из бюджета 49,25 млрд вон (~$41,17 млн), что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.

Известно, что данные средства будут направлены на реализацию 11 проектов, включая строительство и модернизацию «умных» заводов и фабрик, разработку новых технологий для «умных» фабрик.

Отмечается, что к концу года в стране появятся 5 600 новых «умных» заводов и фабрик, платформа для интеграции и обработки больших данных и два центра обработки данных.