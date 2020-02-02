Киев, , 10:25 — REGNUM В январе бюджет Украины получил на 13,8 млрд гривен меньше запланированного показателя. Об этом 1 февраля сообщается в пресс-службе министерства финансов Украины со ссылкой на оперативные данные государственной казначейской службы Украины.

Доходы в общий фонд государственного бюджета Украины в январе составили 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд гривен меньше запланированного показателя. Как отметили в министерстве финансов, главной причиной «недовыполнения» доходов в бюджет стали существенные изменения макроэкономических показателей в сравнении с прогнозом правительства, который был утвержден в 2019 году. Это укрепление гривны. Среднегодовой курс гривны был заложен в размере 27 гривен за $1, а средний курс в январе составил 24,1 гривны за $1. Также на недополучение средств в бюджет повлиял меньший объем импорта и цены на газ, которые стали ниже.

Доходы в бюджет от налогов и сборов государственной налоговой службы в январе были на 5,9 млрд гривен меньше запланированных, а от государственной таможенной службы — на 7,9 млрд гривен меньше запланированных.

Читайте также: В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады

ИА REGNUM напоминает, в конце 2019 года выяснилось, что в бюджете Украины образовался дефицит. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук тогда поручил министру финансов Укарины Оксане Маркаровой блокировать расходы, чтоб выйти на «запланированный» уровень дефицита бюджета.

Читайте также: На Украине правительство блокировало расходы: дыра в бюджете — $1,6 млрд