Амстердам, , 10:04 — REGNUM Жилищные корпорации в Нидерландах всё ещё строят слишком мало квартир. В 2017 и 2018 гг. планы жилищного строительства были реализованы лишь на 62%. Об этом говорится в опубликованном 31 января докладе Министерства инфраструктуры и водного хозяйства.

Квартира Брусника

В докладе не указываются причины такого отставания.

Однако составители доклада напоминают, что вопреки утверждениям жилищных корпораций они располагают достаточными средствами для строительства новых квартир.