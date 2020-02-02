Бали, Индонезия, , 10:18 — REGNUM 3 — 4 февраля на Бали состоится первая в 2020 году межсессионная встреча по Всестороннему региональному экономическому партнёрству (ВРЭП). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, с южнокорейской стороны на данной встрече будут присутствовать 10 человек, включая главу департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики Ё Хан Гу.

Известно, что это первая встреча представителей стран после переговоров по ВРЭП, прошедших в ноябре в Бангкоке.

В министерстве отметили, что в рамках встречи Южная Корея намерена принять активное участие в переговорах, а также содействовать решению всех вопросов, чтобы подписать данное соглашения в течение 2020 года.

Напомним, ВРЭП представляет собой всеобъемлющий пакт об экономическом сотрудничестве, которое охватывает десять стран АСЕАН, а именно Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а также шесть стран-партнеров по свободной торговле, а именно Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия.