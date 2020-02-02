Амстердам, , 09:32 — REGNUM Фермерская инициативная группа Farmers Defence Force в Нидерландах заявила об отмене намеченной на 5 февраля в Гааге протестной акции. Представитель группы заявил, что данное решение вызвано «тактическими соображениями».

Флаг Нидерландов Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Farmers Defence Force решили дождаться результатов анализа данных Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде о выбросе азота в аграрном секторе. Эти данные лежат в основе правительственных мер против выброса азота, однако фермеры считают данные института неверными. Результаты анализа будут обнародованы через несколько недель.

Тем временем на 5 февраля назначена встреча делегации правительства с членами зонтичной аграрной организации Сельскохозяйственный Коллектив. В числе прочих организаций в Коллективе представлена и группа Farmers Defence Force.