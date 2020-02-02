Токио, , 09:09 — REGNUM По предварительным данным, в 2019 году Японию посетили 5,24 млн граждан Южной Кореи, что на 27,1% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает японская газета The Nihon Keizai Shinbun со ссылкой на Иммиграционное бюро Японии.

Флаги Южной Кореи и Японии DarkCorsar

По их словам, число южнокорейцев, посещающих Японию в первый раз, сократилось впервые за восемь лет.

Специалисты отмечают, что основной причиной спада туристического потока из Южной Кореи является торговый конфликт между странами и последовавший за ним бойкот японских товаров и услуг.

С другой стороны, чисто граждан Китая, впервые посетивших Японию в прошлом году, напротив, увеличилось на 25%, до 7,42 млн человек.

Известно, что в течение прошлого года страну впервые посетили 28,4 млн человек. Общий показатель (с повторными въездами) составил 31,19 млн иностранцев, что на 1,09 млн человек больше, чем в 2018 году.