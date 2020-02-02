Нижний Новгород, , 07:15 — REGNUM Исполняющий обязанности начальника отдела контроля налоговых органов Сергей Болдырев из Саратов рассказал корреспондентку ИА REGNUM о второй попытке прорваться в финал «Лидеров России», и о том, почему в конкурсе принимают участие несколько членов его семьи.

Сергей, насколько мне известно, вы принимаете, участие в конкурсе во второй раз?

Мы с женой принимаем участие в конкурсе второй раз. Впервые попробовали в прошлом году, причем попробовали, не сговариваясь. Я просто поставил ее в известность, что подало заявку, Алена пожелала мне удачи, а через неделю сообщила, что тоже подала заявку. Я — государственный служащий, моя супруга работает в коммерческом секторе, на крупном предприятии, связанном с промышленностью, где является директором департамента маркетинга. Основная цель ее работы — это диверсификация производства, повышение производительности труда предприятий российской федерации, и Алена занимается этим последнее время достаточно успешно.

После того, как мы подали заявки, не сговариваясь, каждый прошел дистанционный этап по всем параметрам, и оба были приятно удивлены, когда в прошлом году мы вместе прошли дистанционный этап, и поехали на очный этап, проходивший в Самаре. К сожалению, мы оба не прошли в финал, но это была огромная возможность увидеть свои точки роста, и позиции, которые нужно доработать, какие качества усилить. Большое спасибо организаторам за то, что участникам конкурса предоставляется «личностный анализ», он позволяет, как теперь говорят, «улучшить свои скиллы», что-то углубить, что-то ослабить.

Что для Вас является основным мотивом для участия в конкурсе?

В этом году мы действуем с учетом опыта прошлого года. Понятно, что каждый принимает участие в конкурсе не ради участия, а ради победы.

Но все же наша основная цель — быть полезными своей стране. Потому что, если Алена умеет модернизировать производство, повышать производительность труда, то ее опыт можно внедрять на федеральном уровне, и это будет достаточно важный прорыв для нашей промышленности в целом.

Я, как человек, обладающий знаниями по качеству жизни населения, по финансированию, вижу слабые стороны в части социального обеспечения нашего населения, и мое видение всех последних событий, с учетом слов президента в Послании федеральному собранию — это желание быть полезным, быть достойным нашей лучшей в мире страны.

В этом сезоне в конкурсе принимают участие и другие Ваши родственники, кроме супруги…

Да. В этом году мама Алены, моя теща, который на момент открытия заявочной кампании было еще 55 лет, сказала: «А я еще молода!», подала заявку и практически дошла до очного полуфинала. Ей не хватило буквально пяти баллов. Но и это не самое важное.

Мой старший двоюродный брат Михаил Лазарев, посмотрев на то, что я в прошлом году дошел до очного этапа, в этом году также подал заявку на участие в конкурсе. Он прошел первый дистанционные этапы с очень хорошим результатом, и до очного этапа опять же не хватило совсем немного. Но для себя он ситуацию прокомментировал так: «С учетом опыта третьего сезона, в следующем году я выйду в финал». Он успешно занимается коммерцией, имеет свою фирму, создает рабочие места. И я уверен, что в следующем году он станет финалистом конкурса «Лидеры России».

У Вас семья энтузиастов…

Скажу Вам больше. Недавно бабушка моей супруги пожаловалась, что возраст не позволяет ей принять участие в соревнованиях конкурса.

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