Рига, , 23:18 — REGNUM Белоруссия готова переваливать через порты Латвии 3 млн тонн нефти и другие грузы. Об этом, как пишет портал Dienas Business, заявил посол Белоруссии в Латвии Василий Маркович.

По его словам, Белоруссия решила диверсифицировать объёмы закупок и около 40% требующейся НПЗ нефти закупать в других странах, используя для этого порты Украины и стран Прибалтики, распределив эти закупки поровну, по 30%.

Маркович добавил, что оба нефтеперерабатывающих завода в Белоруссии прошли модернизацию и сейчас способны разделять светлую и тёмную нефть до 96%, что увеличивает доходы в пределах $100 за тонну.

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