Киев, , 19:43 — REGNUM На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, ОВГЗ в настоящий момент составляют основной механизм заимствования для правительства Украины. В 2019 году Минфин на аукционах ОВГЗ разместил 227,55 млрд гривен ($9,13 млрд), что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Вместе с тем, уточнил он, объем вложений нерезидентов в эти облигации в прошлом году вырос в 18 раз, составив 115,8 млрд гривен ($4,6 млрд). Такая ситуация складывается на фоне незначительного роста притока прямых инвестиций (ППИ) в экономику Украины.

«Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста ПИИ. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом $5,5 млрд. Однако официально документы не подписаны.

В конце января министр экономики Украины Тимофей Милованов отказался комментировать детали последних переговоров с МВФ, состоявшихся на полях форума в Давосе, неожиданно заявив, что это «закрытая вещь».

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