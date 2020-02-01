Рига, , 19:12 — REGNUM Предложение представителей порта Клайпеды (Литва) о перевалке нефти оказалось интереснее и выгоднее, чем у сотрудников Вентспилсского свободного порта (Латвия). Об этом, как передает портал Dienas Business, заявил посол Белоруссии в Латвии Василий Маркович.

По его словам, несмотря на разногласия между Литвой и Белоруссией по строительству атомной электростанции в городе Островец, в 50 км от Вильнюса, предложение представителей Клайпедского порта по перевалке норвежской нефти для Белоруссии оказалось более выгодным, чем Вентспилса.

Однако, отметил он, Белоруссии вместе с министерствами Сообщений и внешних дел Латвии работает над проблемой загрузки и латвийских портов.

Напомним, за первые 11 месяцев 2019 года товарооборот между Латвией и Белоруссией составил 460 млн евро.