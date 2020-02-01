Рига, , 16:09 — REGNUM Центральное Статистическое Управление (ЦСУ) Латвии опубликовало данные о росте экономики на 1,1% в IV квартале, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, пишет портал LSM.

Главным образом рост обеспечил сектор услуг — 0,9% и мелкооптовая торговля — 1,7%. Общий экономический рост в прошлом году составил 2,1%. Это гораздо ниже 3% уровня роста мировой экономики, а также показателей соседей. В Литве и Эстонии рост экономики в течение первых трёх кварталов составлял 4,1%, замедлившись в четвёртом до 3,8%. Это самый большой разрыв в темпах роста за последние 10 лет. Согласно прогнозам экономистов Мартиньша Аболиньша и Петериса Страутиньша в следующем году экономика Латвии будет расти в пределах от 1,5% до 2,2%.