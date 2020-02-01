Рига, , 16:08 — REGNUM Министерство Финансов сообщило, что доходы бюджета Латвии в прошлом году выросли на 4,9% по сравнению с предыдущим периодом и составили 11,41 млрд евро, пишет портал LSM.

Дефицит бюджета оказался меньше прогнозируемого, в пределах 0,5% от ВВП, и равнялся 117,6 млн евро. Сбалансированность бюджета обеспечили платежи из европейского фонда Кохезии. Доходы бюджета выросли на 531,5 млн евро. Этот рост был обеспечен налоговыми поступлениями.

Рост заработной платы увеличил сборы социального налога на 8,8% или на 233 млн евро, до 2,9 млрд, а также общую кассу подоходного налога на 11,6% или на 201,2 млн евро, до 1,93 млрд. Дивиденды гос предприятий в бюджет составили 641,3 млн евро и были на 10,7% или на 76,5 млн, чем годом ранее. Рост сбора налогов на рабочую силу позитивно сказался на бюджетах самоуправлений, которые смогли избавиться от дефицита. Остаток на конец года составил 50,2 млн евро. Увеличились трансферы в бюджет самоуправлений со стороны государства. Недобор по акцизам составил 98,5 млн евро. Только на 22,2% выполнен план по подоходному налогу с предприятий. Собрано на 157 млн евро меньше запланированного.

На 433,9 млн евро, или на 3,9% до 11,53 млрд сократились расходы бюджета. При это социальные траты выросли на 3.9% или на 194,1 млн евро, достигнув 3.26 млрд. Пенсионные расходы увеличились на 111,5 млн или на 5,3%. На 126,8 млн евро увеличились дотации медицине. В бюджет ЕС Латвия заплатила 291,9 млн евро, на 12,9% больше, чем годом ранее. Капитальные инвестиции составили 1,21 млрд евро, главным образом за счёт финансирования строительства объектов инфраструктуры Национальных вооружённых сил.