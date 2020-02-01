Сеул, , 15:57 — REGNUM По предварительным данным, в 2019 году ВВП на душу в Южной Корее составил $31 791, что на $1 555 меньше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов, Банка Кореи и Статистической службы страны.

Согласно опубликованным данным, снижение показателя фиксируется впервые за четыре года после 2015 года, когда снижение составляло $512.

Отмечается, что снижение показателя связано с ухудшением ситуации на рынке полупроводников и торговых отношений между США и Китаем, а также общим спадом роста мировой экономики.

Известно, что в 2014 году ВВП на душу населения в стране составил $29 242, в 2015 году — $28 724, в 2017 году — $31 605, а в 2018 году — $33 346.

Специалисты предполагают, что при сохранении обменного курса и темпов роста экономики (до 3,4%) ВВП на душу в 2020 году может составить $32 827, что на 1036 больше, чем в прошлом году.