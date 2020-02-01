Сеул, , 15:35 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics предоставит гуманитарную помощь жителям Китая, страдающим от вспышки пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания намерена отправить в Китай миллион масок и десять тысяч костюмов биозащиты, а также предоставить финансовую помощь на общую сумму в 30 млн юаней (~$4,32 млн).

Известно, что помощь будет оказана через Общество Красного Креста Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейская компания пожертвовала миллион австралийских долларов ($800 млн) на борьбу с пожарами в Австралии.

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