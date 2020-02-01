Нижний Новгород, , 14:39 — REGNUM Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, в день открытия очного полуфинала конкурса «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе, в беседе с журналистами отметил, что Конкурс «Лидеры России» меняет тренд подбора управленческих кадров.

«Продвигаться в карьере иначе, как через конкурс «Лидеры России» или подобные проекты с открытым подходом, теперь «не в тренде», — сказал Алексей Комисаров, цитируя слова одного из своих высокопоставленных собеседников.

«Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» является Президент РФ Владимир Путин. Он очень активно поддерживает этот проект, в 2019 году лично дал старт третьему сезону. Флагманский проект платформы — конкурс «Лидеры России» — долгосрочная программа по поиску талантов в разных областях в нашей стране. Лидеры России — поиск самых способных управленцев», — отметил руководитель конкурса «Лидеры России».

«Переоценить значимость конкурса для страны сложно, это действительно очень важная история я, но мое личное восприятие ценности этого конкурса состоит не в статистике, не в количестве участников, получивших высокие должности, а совершенно в другом. В том, что меняются в целом подходы к подбору людей, к их оценке, к их продвижению. Именно это для меня самое важное и ценное», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

«То, что мы меняем тренд на подбор управленческих кадров, то, что Президент РФ меняет этот подход — это самое важное. И мы видим, как это происходит реально, это не красивые слова», — отметил он.

«Когда конкурс только начинался, мы с коллегами говорили о том, что чтобы добиться серьёзных изменений в сфере подготовки управленческих кадров в стране нужны годы, может быть, даже не одно поколение. Но то, какими быстрыми темпами сейчас все меняется, как на глазах становится немодным, неправильным искать региональных министров и других руководителей, не проводя оценки их компетенций, не проводя реальные публичные конкурсы — это очень обнадёживает и радует меня. И радует, что та задача, которую поставил президент по организации открытых, понятных, прозрачных процедур поиска новых людей в самых разных сферах на самые разные позиции — реализуется. Мы понимаем, что есть очень большой спрос на обновление, мы видим, как сейчас обновилось правительство, помним, о чем говорил в своём послании президент РФ Владимир Путин о важности профессиональных кадров», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

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