Нижний Новгород, , 14:00 — REGNUM 47 человек, имеющих научные степени, принимают участие в полуфинале кадрового конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» по ПФО. Среди них — 44 кандидата и три доктора наук, рассказал журналистам Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«На сегодняшний день все они принимают участие в рамках общего конкурса. Часть из них идет по дополнительным трекам «Наука и образование», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии». По итогам очных полуфинальных соревнований они смогут принять окончательное решение об участие в профессиональных треках».

«Профессиональные треки — это эксперимент для нас. Это направления, в которых кроме общих управленческих компетенций надо продемонстрировать знания в соответствующей области, и соответствовать при этом критериям, которые заказчик трека предъявляет к участникам — это может быть опыт научной деятельности, соответствующее образование», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

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