Пятигорск, Ставропольский край, , 13:48 — REGNUM В субботу, 1 февраля в Пятигорске открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Северо-Кавказского федерального округа. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В церемонии открытия полуфинала в СКФО приняли участие: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Стариков, заместитель председателя Правительства Ставропольского края Александр Золотарёв, заместитель председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Карачаево-Черкессия Ахмат Семёнов, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау и заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

Сергей Стариков отметил высокую роль конкурса и его участников в процессах обновления кадров, запущенных на федеральном уровне.

«Лидеры России» — ключевой проект платформы «Россия — страна возможностей», он отбирает самых сильных, самых ярких и настойчивых. Я вас поздравляю с выходом в полуфинал — вы добрались до очень высокой ступени. А пожелать хотел бы, чтобы вы смотрели здесь не только на наставников, но и вокруг. Общайтесь друг с другом, знакомьтесь поближе, ведь уже скоро, отправляя друг другу официальные письма, вы будете знать, что шлете их не абстрактному адресату, а конкретному человеку, своему товарищу по конкурсу», — подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Стариков.

Александр Золотарёв поблагодарил жителей Ставрополья за активность на конкурсе, благодаря которой край по числу делегированных в полуфинал участников занимает четвертое место среди регионов страны.

«У каждого из вас уже есть достижения, которыми стоит гордиться. Но конкурс дает новые возможности, которыми надо воспользоваться. 14 финалистов-ставропольцев за годы существования конкурса получили высокие назначения в органы государственной власти. Это говорит о том, что и ваши сегодняшние усилия не останутся без вознаграждения в будущем», — заключил заместитель председателя Правительства Ставропольского края.

Рамазан Джафаров напомнил о том, что конкурс «Лидеры России» уже стал основой для воспроизведения аналогичных кадровых проектов на региональном уровне. Один из них — конкурс «Мой Дагестан» — с успехом прошел в Махачкале в прошлом году, позволив отобрать для управленческой системы республики десятки сильных руководителей.

«Вы все уже вошли в число лидеров. И ваше нахождение здесь — это большой и важный шанс найти единомышленников, завести дружеские связи, поучиться у наставников, являющихся одними из лучших специалистов в своих сферах во всей Российской Федерации», — акцентировал внимание заместитель председателя Правительства Республики Дагестан.

Первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Карачаево-Черкессия Ахмат Семёнов обозначил особую значимость проекта «Лидеры России» для развития регионов страны, и призвал участников помнить о своей высокой социальной миссии.

«Чтобы дойти до полуфинала, вы уже проделали большой путь, добившись и профессионального и личностного роста. Но чтобы одержать победу, вам необходимо проявить не только находчивость, решительность и компетентность, но и высокий уровень социальной ответственности. Ведь самое важное качество управленца — стремление быть полезным своей родине, своему отечеству», — напутствовал участников Ахмат Семёнов.

Как напомнил собравшимся Владимир Мау, конкурс в нынешнем году привлек участников из 68 стран — это сделало «Лидеры России» по-настоящему международным проектом. При этом главная польза от участия в конкурсе связана не с карьерными успехами, а с внутренним ростом и расширением горизонта коммуникаций, убежден Мау.

«Попасть в финал, пройти образовательные программы, в том числе у нас в РАНХиГС, это важно само по себе. Не менее значимо то, что конкурс дает возможность пообщаться друг с другом. Будущее России здесь — это вы, и та сеть, которая между вами устанавливается, или уже установилась, станет очень важной для развития нашей страны», — выразил уверенность ректор РАНХиГС, наставник конкурса «Лидеры России».

«В этом году от округа на конкурс поступило 8334 заявки. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое состоялось 31 января, в полуфинал конкурса в Северо-Кавказском федеральном округе вышли 263 участника», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

106 полуфиналистов представляют Ставропольский край, 87 — Республику Дагестан, 26 — из Кабардино-Балкарской Республики, из Республики Северная Осетия-Алания — 18 полуфиналистов, из Карачаево-Черкесской Республики — 13 участников, 9 — из Чеченской Республики и 4 полуфиналиста из Республики Ингушетия.

«Среди полуфиналистов округа 4 доктора наук и 43 кандидата, 71 полуфиналист имеет 2 и более высших образования, 69 человек с опытом управления более 10 лет, а у 3 полуфиналистов в подчинении более 1000 сотрудников. Среди полуфиналистов Северо-Кавказского округа 36 женщин — почти 14%. Также отмечу, что 65% (171 участник) в возрасте от 30 до 40 лет. Интересно, что 27% (72 участника) ранее уже соревновались в полуфинале конкурса в прежние сезоны «Лидеров России». Представлены все направления, чаще всего встречаются государственная служба, образование и энергетика», — уточнил Александр Садовский.

«Чтобы стать победителем, мало быть опытным и знающим, нужно еще очень хотеть изменений, которые с вами будут неизбежно происходить. Конкурс сам по себе ничего не гарантирует, кроме возможностей, которые откроются сегодня, завтра и будут, надеюсь, открываться перед каждым из вас всю последующую жизнь. Будьте открытыми к ним, берите их для себя и дарите другим, тем, кто рядом с вами и нуждается в вашей заботе и поддержке», — резюмировал он.

Самому опытному полуфиналисту конкурса «Лидеры России 2020» в СКФО 55 лет — это заместитель главного инженера по технической части Дагестанского филиала ПАО «РусГидро» Магомед Сулейманов. Самая юная участница полуфинала — 24-летняя Саида Бекулова, ведущий специалист-эксперт отдела взаимодействия с муниципальными органами по делам молодежи, с детскими и молодежными организациями Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний РусГидро и Россети встретились с конкурсантами и рассказали о планируемых и реализуемых проектах в Северо-Кавказском федеральном округе, возможностях компаний, в том числе в части социальной защиты, об открытых вакансиях. Все желающие участники сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования.

Основные дни полуфинала — 1 и 2 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.

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