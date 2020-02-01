Пятигорск, Ставропольский край, 1 февраля 2020, 13:48 — REGNUM В субботу, 1 февраля в Пятигорске открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Северо-Кавказского федерального округа. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В церемонии открытия полуфинала в СКФО приняли участие: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Стариков, заместитель председателя Правительства Ставропольского края Александр Золотарёв, заместитель председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Карачаево-Черкессия Ахмат Семёнов, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау и заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.
Сергей Стариков отметил высокую роль конкурса и его участников в процессах обновления кадров, запущенных на федеральном уровне.
Александр Золотарёв поблагодарил жителей Ставрополья за активность на конкурсе, благодаря которой край по числу делегированных в полуфинал участников занимает четвертое место среди регионов страны.
Рамазан Джафаров напомнил о том, что конкурс «Лидеры России» уже стал основой для воспроизведения аналогичных кадровых проектов на региональном уровне. Один из них — конкурс «Мой Дагестан» — с успехом прошел в Махачкале в прошлом году, позволив отобрать для управленческой системы республики десятки сильных руководителей.
Первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Карачаево-Черкессия Ахмат Семёнов обозначил особую значимость проекта «Лидеры России» для развития регионов страны, и призвал участников помнить о своей высокой социальной миссии.
Как напомнил собравшимся Владимир Мау, конкурс в нынешнем году привлек участников из 68 стран — это сделало «Лидеры России» по-настоящему международным проектом. При этом главная польза от участия в конкурсе связана не с карьерными успехами, а с внутренним ростом и расширением горизонта коммуникаций, убежден Мау.
106 полуфиналистов представляют Ставропольский край, 87 — Республику Дагестан, 26 — из Кабардино-Балкарской Республики, из Республики Северная Осетия-Алания — 18 полуфиналистов, из Карачаево-Черкесской Республики — 13 участников, 9 — из Чеченской Республики и 4 полуфиналиста из Республики Ингушетия.
«Чтобы стать победителем, мало быть опытным и знающим, нужно еще очень хотеть изменений, которые с вами будут неизбежно происходить. Конкурс сам по себе ничего не гарантирует, кроме возможностей, которые откроются сегодня, завтра и будут, надеюсь, открываться перед каждым из вас всю последующую жизнь. Будьте открытыми к ним, берите их для себя и дарите другим, тем, кто рядом с вами и нуждается в вашей заботе и поддержке», — резюмировал он.
Самому опытному полуфиналисту конкурса «Лидеры России 2020» в СКФО 55 лет — это заместитель главного инженера по технической части Дагестанского филиала ПАО «РусГидро» Магомед Сулейманов. Самая юная участница полуфинала — 24-летняя Саида Бекулова, ведущий специалист-эксперт отдела взаимодействия с муниципальными органами по делам молодежи, с детскими и молодежными организациями Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
Накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний РусГидро и Россети встретились с конкурсантами и рассказали о планируемых и реализуемых проектах в Северо-Кавказском федеральном округе, возможностях компаний, в том числе в части социальной защиты, об открытых вакансиях. Все желающие участники сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования.
Основные дни полуфинала — 1 и 2 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.
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