Нижний Новгород, , 13:39 — REGNUM Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о перспективах трудоустройства для участников конкурса «Лидеры России», и о том, что распределение должностей — не главная задача конкурса.

«У нас есть партнеры конкурса, и все уже проходили встречи с теми, кто надеется среди участников и победителей конкурса рекрутировать сотрудников. От тех, кто принял участие в этих встречах, мы получили очень положительные отклики, они заинтересованы в том, чтобы предложить тем, кого они выбрали какие-то рабочие позиции, должности, даже вне зависимости от результата полуфинала», — отметил Алексей Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партнёрами конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентское платформы «Россия — страна возможностей», являются крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

«Нас, конечно, это очень радует, и мы прекрасно понимаем, что, несмотря на все проработанные лучшими экспертами нашей страны процедуры оценки, все равно — конкурс — это всегда действие с элементами удачи. Частично и она должна присутствовать. Кроме того, у каждого работодателя есть свои специфические требования к своим сотрудникам, не связанные с опытом, компетенциями и квалификацией. И мы очень рады, что наши партнеры смотрят не только на победителей, но и на всех участников полуфинала», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

«Для партнеров это хорошая возможность сэкономить ресурсы на предварительном отборе, потому что они понимают, что те, кто дошел до полуфинала флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Лидеры России» — это люди, которые прекрасно справились с предыдущими заочными этапами, добились хороших результатов. И, кроме того, наши участники — это люди мотивированные, амбициозные, настроенные на победу или по меньшей мере хороший результат, а для любого работодателя это очень важно», — продолжил руководитель конкурса.

«Вместе с тем надо помнить и о том, что далеко не все участники конкурса «Лидеры России» ищут работу. Я сам был свидетелем ситуаций, когда при мне наставники конкурса, люди, занимающий очень высокие позиции, приглашали к себе на работу участников конкурса, своих наставляемых. И бывало так, что участники отвечали: «Спасибо, но нам это не очень интересно». Кто-то хотел продолжить заниматься своим бизнесом, кто-то — развиваться внутри своей компании или отрасли», — рассказал Алексей Комиссаров.

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