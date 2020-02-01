Нижний Новгород, , 13:01 — REGNUM Впервые в истории конкурса «Лидеры России» журналистам предложат пройти испытания участников — одно из оценочных мероприятий, через которые проходят участники флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«По предложению журналистов мы впервые пошли на такой шаг, как участие представителей СМИ в одном из оценочных мероприятий конкурса «Лидеры России» — в проблемно-аналитической деловой игре (ПАДИ). Конечно, это не игра, а серьезное задание. В ходе его необходимо решить реальную проблему, и эксперты оценивают поведение каждого участника, оцениваются его аналитические способности, умение работать в команде, лидерские качества, умение отстаивать свою точку зрения участников деловой игры», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«У журналистов в этом году будет реальная возможность почувствовать себя «в шкуре» участников конкурса «Лидеры России», посмотреть на конкурс изнутри». Надеемся, что журналисты. Которые примут участие в этом испытании, почувствуют ту атмосферу, которая царит в зале, и те эмоции, которые испытывают участники», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

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