Киев, , 13:30 — REGNUM Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс считает, что потенциальные инвесторы не могут быть уверены безопасности инвестиций в украинскую экономику ввиду отсутствия 100-процентной гарантии их защиты, цитируют 31 января слова дипломатического представители Латвии «Украинские новости».

«Когда нет 100-процентной гарантии защиты иностранных инвестиций, мы не можем быть уверены в их безопасности», — заявил дипломатический представитель, отметив, что на Украине нередкими являются случаи рейдерских захватов. «Поэтому главный аргумент инвестирования Украины — эффективная судебная система», — также отметил Пойканс.

Дипломат также добавил, что есть небольшие сдвиги в лучшую сторону на Украине, но для увеличения инвестиций их пока недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году согласно данным украинского статистического ведомства, Россия заняла третье место по размерам инвестиций в экономику Украины. В пятерку стран-инвесторов в украинскую экономику вошли также Кипр, Нидерланды, Швейцария и Германия.

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