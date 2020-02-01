Сеул, , 13:30 — REGNUM Южнокорейские авиакомпании приостанавливают рейсы из Международного аэропорта Кимхэ, расположенного в городе Пусан, в Китай из-за коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, авиакомпания Air Busan приостановит четыре из шести рейса (за исключением рейсов по маршруту Пусан — Циндао и Пусан — Яньцзи) до Китая на один месяц.

Рейс по машруту Пусан — Яньцзи также будет сокращен с трех-четырех раз до двух раз в неделю.

Другая авиакомпания Korean Air приостановит полёты по маршруту Пусан — Пекин и Пусан — Нанкин до 21 февраля, а в период с 4 по 22 февраля сократит частотность выполнения рейса по маршруту Пусан — Шанхай и Пусан — Циндао с семи до четырёх раз в неделю.

Известно, что китайские авиакомпании, такие как Air China, China Eastern Airlines и Shanghai Airlines также рассматривают возможность приостановки некоторых маршрутов до Пусана.