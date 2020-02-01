Сеул, , 12:07 — REGNUM По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) темпы экономического роста Южной Кореи в 2020 году составят 2,5%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей организации.

По сравнению с прогнозом, сделанным в прошлом году, ОЭСР понизили темпы роста экономики страны на 2020 год на 0,2%.

Специалисты отмечают, что среди стран-членов ОЭСР в Южной Корее наблюдаются самые быстрые темпы снижения показателя. Более стремительное снижение отмечено лишь в Турции (0,4%), Ирландии (0,6%) и Исландии (0,4%).

Известно, что в 1997 году потенциальные темпы роста Южной Кореи составляли 7,1%, однако после финансового кризиса в 1998 году показатель сократился до 5,6%, а в 2009 году — до 3,8%.

Отмечается, что сокращение темпов роста экономики страны вызвано снижением трудоспособного населения и замедление роста производительности.