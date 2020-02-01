1 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

В Нижнем Новгороде открылся очный полуфинал кадрового конкурса «Лидеры России» для участников из Приволжского федерального конкурса. О том, как проходит этап, чем третий сезон конкурса отличается от предыдущих, корреспонденту ИА РЕ рассказал губернатор Нижегородской области, наставник конкурса «Лидеры России» Глеб Никитин.

Нижний Новгород, , 12:14 — REGNUM Уважаемый Глеб Сергеевич! С 31 января по 3 марта Вы принимаете у себя в регионе полуфинал конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как Вы оцениваете два предыдущих сезона конкурса, и какие отличия видите в третьем?

Глеб Никитин Иван Шилов © ИА REGNUM

Считаю, что конкурс, стартовавший по инициативе Президента, стал по-настоящему народным. Количество заявок растет год от года. Вспомним первый сезон 2017−2018 гг. Тогда поступило 199 тысяч заявок, во втором сезоне (2018−2019 гг.) — 227 тысяч заявок. В 2019 году на участие заявилось 233 830 человек из всех регионов России и 68 стран мира. Это показатель доверия. Люди видят, что получают участники — а это опыт, знакомства, возможность обучения, карьерное продвижение, видят открытость процедур. С течением времени участники конкурса становятся осознаннее. Если в первом сезоне многими двигало любопытство, то сейчас стало больше участников, осознанно готовящихся к конкурсу и ставящих целью не управление кем-то или чем-то, а служение и желание принести пользу, улучшить жизнь людей. Причем, все процедуры отбора абсолютно прозрачны, сочетают применение передовых IT и HR технологий. Ну и наличие новых высоких назначений. Результаты Конкурса значимы: в 2019 году 61 участник «Лидеров России» получил такие назначения. Уверен, что в этом году результаты будут еще более значимы.

Каждый год организаторы конкурса вносят дополнения, совершенствуют программу, делают ее интереснее и полезнее для конкурсантов. Конкурс этого года, на мой взгляд, отличается по качеству заданий, они изменились, организаторы проделали потрясающую работу по анализу предыдущих двух сезонов, учли множество факторов, в том числе в вопросе профилирования участников: в дополнение к основному конкурсу запустили три профильные специализации — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и Технологии». Эти сферы сейчас особенно нуждаются в качественном административном менеджменте, и участники могут продемонстрировать свои профильные профессиональные качества. Таким образом, появляются дополнительные возможности для самореализации для конкурсантов и дополнительные возможности для партнеров, которые отбирают специалистов с определенным набором навыком и компетенций.

Какие ресурсы и площадки (партнеры) задействованы в Нижнем Новгороде для проведения полуфинала?

Все мероприятия пройдут на нашей передовой площадке — стадионе «Нижний Новгород», где мы уже организовали множество мероприятий разного масштаба и принимали первых лиц государства.

Кроме того, отмечу, что сами организаторы конкурса являются настоящими профессионалами. В свою очередь Правительство Нижегородской области оказывает им поддержку в проведении полуфинала.

В Вашем регионе реализуется проект по управлению карьерой «Команда Правительства» — своеобразный аналог кадрового конкурса «Лидеры России». Как Вы оцениваете его эффективность? Какова дальнейшая судьба участников проекта?

Проект «Команда Правительства» позволяет управлять карьерой государственных и муниципальных служащих и проводить открытые конкурсы на управленческие позиции госслужбы при привлечении общественных экспертов, основываясь на принципах меритократии. Сегодня в проекте задействовано более 14,5 (14 530 человек) из 58 регионов страны. При этом 96% участников — нижегородцы. Почти 1900 (1878) человек уже приняли участие в открытых конкурсах.

Более 200 человек из базы перспективных специалистов и управленцев проекта получили назначения на различные должности, среди которых 12 — высшие должностные лица регионального и муниципального уровней.

В проводимых на портале мероприятиях всегда участвуют общественные лидеры и активные граждане. Жители направляют предложения и голосуют за решение актуальных проблем региона, напрямую участвуя в управлении. В 2019 году поступило 1 319 предложений жителей, они получили почти 15 тысяч (14 780) голосов поддержки. Все эти предложения, под моим личным контролем, входят в плановую работу министерств и ведомств.

В 2019 году на Портале мы запустили проект «Молодежный кадровый резерв», а сейчас формируем состав «Молодежного Правительства».

В базу перспективных специалистов и управленцев «Команды Правительства» входят 192 «Лидера России». Они имеют привилегии в конкурсных процедурах (могут принимать участие в открывающихся конкурсах без прохождения заочного и, частично, очного этапа, либо могут быть назначены напрямую на должность), а также выступают в роли наставников для участников образовательных программ.

Расскажите, пожалуйста, о своей работе в качестве наставника победителя конкурса «Лидеры России» Владимиром Туровцевым.

Для меня была большая честь работать с Владимиром — успешным, активным, по-хорошему амбициозным человеком. Разработанные им проекты успешно реализуются на благо Нижегородской области. Например, два проекта финалиста конкурса 2019 года — мобильные приложения «Экологический инспектор» и «Активисты памяти» уже функционируют в регионе. Первое — с октября 2019 года, оно позволяет оперативно, силами волонтеров, проверять обращения граждан по фактам нарушения экологической безопасности. За это время в приложении зарегистрировался 761 волонтер, из них в Нижегородской области — 477. В дальнейшем планируется тиражировать его по всей России, спрос на это уже есть. С конца 2019 г. действует второе приложение Владимира, подготовленное в преддверии празднования 75-летия Великой Победы. Платформа поможет оценить состояние мемориалов, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны. Владимир — талантливый человек и для меня важны его личностные качества ориентированности на людей, а также его развитые профессиональные качества.

Расскажите о лучших проектах «Сердце лидера» в рамках конкурса «Лидеры России» Нижегородской области.

Ранее победитель конкурса сезона 2018−2019 Василий Яицкий получил на конкурсе специальный приз — «Сердце лидера». Этой награды удостоились лишь 11 «Лидеров России» за лучший социальный проект, который все участники представляли на полуфинале. В рамках проекта Василий организовал открытый всероссийский турнир по городкам для детей и подростков. Этот проект был посвящён памяти председателя федерации городошного спорта Нижегородской области Юрию Андреевичу Каменеву — человеку, с которым Василий был знаком и с которым вместе проводил городошные мероприятия. В феврале турнир прошёл в Нижнем Новгороде, в нём приняли участие больше 700 детей и подростков. А самое главное — он будет продолжаться и в будущем.

Я считаю значимыми в этом сезоне от Нижегородской области такие проекты как:

Во-первых, социально-образовательный проект «Я люблю здоровый образ жизни» #ЗОЖ. Суть проекта — объединить усилия профессионалов медиков, руководителей образовательных учреждений, представителей бизнес-сообщества, представителей власти, общественников, активных студентов и граждан к здоровому образу жизни. Новизна проекта в выборе стейкхолдеров. Сегодня о здоровом образе жизни граждан заботятся органы управления здравоохранением, медики и фармацевты. А основными стейкхолдерами являются граждане, работодатели, которые не вовлечены в этот процесс. Проект будет проводиться на площадках Бизнес-инкубатора и ВУЗов (РАНХиГС) в Нижнем Новгороде и Дзержинске, а затем масштабирован на всю Нижегородскую область.

Во-вторых, проект «Боевая слава», созданный во время второго сезона конкурса «Лидеры России» и сейчас продолжающий развиваться. К команде присоединяются новые участники из числа «Лидеров России» в других регионах. Открытие в Нижнем Новгороде штаба «Боевая слава» — это первый опыт масштабирования лидерских проектов клуба «Эльбрус» на регионы. А главное — это опыт выстраивания такой системы реализации социальных проектов участников конкурса «Лидеры России», когда к ним подключаются все неравнодушные люди, стремящиеся сделать что-то полезное и хорошее для других. Еще интересная инициатива: создание осенью 2019 года областной федерации регби. Реализацией социального проекта занимается участник кадрового конкурса «Лидеры России», руководитель предприятия в сфере нефтехимической промышленности ООО «НОРКЕМ» Борис Бабенко.

Чего бы Вы хотели бы пожелать участникам полуфинала, проходящего в Нижнем Новгороде?

Победа в конкурсе, безусловно, важна для каждого участника, но не менее важно найти единомышленников и продвинуться в собственном развитии. Дойти до полуфинала уже серьезный успех!

Читайте ранее: Андрей Травников: цель конкурса «Лидеры России» — стремление к развитию: https://regnum.ru/news/economy/2840727.html