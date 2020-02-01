Нижний Новгород, , 11:29 — REGNUM В рамках очного полуфинала по Приволжскому федеральному округу прошел так называемый «ретест» — повторное компьютерное тестирование претендентов на участие в полуфинале, на котором участники должны были подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не может пройти повторное компьютерное тестирование, то он не допускается к дальнейшим очным испытаниям.

В испытании приняли участие 305 конкурсантов. 282 участника справились с тестами успешно, подтвердив результаты онлайн-этапа, 23 были «отсеяны».

Всего от Приволжского федерального округа на конкурс «Лидеры России 2020» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» поступило 41 965 заявок. Приглашение в полуфинал получили 335 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: от Нижегородской области — 48 человек, Самарской области — 41, Республики Башкортостан — 50, Республики Татарстан — 49, Пермского края — 31, Саратовской области — 24, Удмуртской Республики — 15, Оренбургской области — 13, Кировской области — 12, Чувашской Республики — 16, Ульяновской области — 7, Пензенской области — 11, Республики Мордовия — 11, Республики Марий Эл — 7 человек.

В течение двух основных дней полуфинала — 1 и 2 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

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