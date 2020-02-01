Нижний Новгород, , 10:42 — REGNUM 1 и 2 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде состоится региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Приволжского федерального округа. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

К участию в церемонии открытия полуфинала приглашены: полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель председателя Правительства Саратовской области Валентина Гречушкина и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

От Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 965 заявок. Приглашение в полуфинал получили 335 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: от Нижегородской области — 48 человек, Самарской области — 41, Республики Башкортостан — 50, Республики Татарстан — 49, Пермского края — 31, Саратовской области — 24, Удмуртской Республики — 15, Оренбургской области — 13, Кировской области — 12, Чувашской Республики — 16, Ульяновской области — 7, Пензенской области — 11, Республики Мордовия — 11, Республики Марий Эл — 7 человек.

В течение двух основных дней полуфинала — 1 и 2 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

«Всего будет 11 полуфиналов. Из них 8 — региональных, а 3 — полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Нижнем Новгороде (ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО) и Москве (ЦФО). Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ — здесь приглашено 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. Из 3 399 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.