Нижний Новгород, 1 февраля 2020, 10:42 — REGNUM 1 и 2 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде состоится региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Приволжского федерального округа. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
К участию в церемонии открытия полуфинала приглашены: полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель председателя Правительства Саратовской области Валентина Гречушкина и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
От Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 965 заявок. Приглашение в полуфинал получили 335 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: от Нижегородской области — 48 человек, Самарской области — 41, Республики Башкортостан — 50, Республики Татарстан — 49, Пермского края — 31, Саратовской области — 24, Удмуртской Республики — 15, Оренбургской области — 13, Кировской области — 12, Чувашской Республики — 16, Ульяновской области — 7, Пензенской области — 11, Республики Мордовия — 11, Республики Марий Эл — 7 человек.
В течение двух основных дней полуфинала — 1 и 2 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».