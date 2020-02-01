Сеул, , 10:52 — REGNUM Авиакомпании из Южной Кореи продолжают приостанавливать рейсы в Китай из-за коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, с 4 февраля компания Asiana Airlines сократит частотность выполнения рейса Инчхон — Пекин с трех до двух раз в день и рейса Инчхон — Шанхай с четырех до трех раз в неделю.

Рейсы Инчхон — Яньцзи и Инчхон — Шэньчжэнь будут также сокращены в два раза до марта текущего года, а рейс Пусан — Гуанчжоу будет приостановлен с 4−13 февраля.

Напомним, что 29 января представители авиакомпания Asiana Airlines сообщили, что приостановят рейсы по маршруту Инчхон — Гуйлинь, Инчхон —Хайкоу, Инчхон — Чанша с февраля текущего года.

С 3 февраля другая авиакомпании Jin Air приостановит полёты по маршруту Чеджу — Шанхай, а со 2 февраля — по маршруту Чеджу —Сиань.

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