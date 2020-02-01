Москва, , 08:03 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса может потенциально уменьшить спрос на нефть в мире. Об этом 31 января сообщил ТАСС министр энергетики России Александр Новак.

Новак отметил, что Россия готова взаимодействовать со странами ОПЕК+ для выработки совместных решений по этому вопросу, но при условии предварительного мониторинга ситуации.

Он добавил, что по этой причине сейчас обсуждается идея о переносе встречи организации с марта на более ранний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало аналитический отчет, в котором утверждается, что ситуация с коронавирусом может иметь более тяжелые последствия для глобальной экономики, чем финансовый кризис 2008 и 2009 годов.

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