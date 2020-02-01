Чита, , 07:43 — REGNUM В 2020 году из бюджета Забайкальского края будет выделено 40 миллионов рублей на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Как пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора, это почти вдвое больше, чем в 2019 году.

«При этом объем средств, выделенных на эти цели в Чите, вырос в 3,5 раза — с 3,6 миллиона рублей в 2019 году до 11,8 миллиона рублей в текущем», — отметила министр труда и социальной защиты Забайкальского края Инна Щеглова.

По её словам, федеральный центр в 2020 году направит в регион более 327 миллионов рублей для покупки жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года детям-сиротам в Забайкалье было выделено 318 жилых помещений.

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