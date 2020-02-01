Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США. Об этом 31 января сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Bank of America.

В начале 2010-х годов благодаря сланцевому буму газовая отрасль США значительно укрепила свои позиции на мире. В настоящее время теплые зимы приводят к уменьшению потребления газа в Европе. Одновременно растет и предложение из-за того, что на мировом рынке появляются новые поставщики, например Австралия.

Кроме того, наблюдается снижение спроса на голубое топливо и со стороны Китая. Все эти факторы может сделать экспорт невыгодным для газодобытчиков США и они будут вынуждены переключиться на внутренний рынок, что спровоцирует сильное падение цен на природный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году РФ опередила США по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу более чем в 1,6 раза. Так, Россия поставила европейским странам 4,43 млн тонн СПГ, а Соединенные Штаты — 2,7 млн тонн. РФ обогнала США и на рынке Азии, поставив 12,86 млн тонн, в то время как американские поставщики отправили азиатским потребителям 10,73 млн тонн. СПГ.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине истощились месторождения газа