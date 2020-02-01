Москва, , 02:18 — REGNUM С 1 февраля в Московском метрополитене и других видах общественного транспорта Москвы поднялась стоимость проезда. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Так, на два рубля выросла цена единичной поездки в метро, а также в вагонах Московского центрального кольца (МЦК) и в границах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка». Теперь она составляет 40 рублей.

При использовании банковской карты пассажир теперь должен заплатить 44 рубля. Билеты на 90 минут подорожали до 62 рублей.

Если необходимо проехать в пригородную зону, то с карты «Тройка» спишется 47 рублей, а с банковской карты — 51 рубль.

Стоимость безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД и пригородую зону, остались прежними.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге разовые поездки на наземном транспорте и в метро подорожали на 10 рублей — до 50 и 55 рублей соответственно.

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