Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Новый коронавирус, вспышка которого произошла в КНР, может иметь более тяжелые последствия для глобальной экономики, чем финансовый кризис 2008 и 2009 годов. Об этом говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Оценивая ситуацию с кризисом, авторы отчета напомнили о концепции «черного лебедя», согласно которой в мире могут происходить труднопрогнозируемые события, имеющие значительные негативные последствия.

Аналитики отметили, что в 2020 году никто не предсказывал наступление опасной эпидемии, справиться с которой может быть не легче, чем с кризисом.

Специалисты напомнили, что распространение заболевания уже повлияло на мировую экономику, спровоцировав снижение индекса цен на промышленные металлы, являющегося индикатором экономического роста.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире на телеканала «Россия 24» заявил, что эпидемия коронавируса в КНР может привести к потерям ВВП в несколько процентов.

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