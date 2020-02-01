Рига, , 00:00 — REGNUM Представитель государственного регистра предприятий Латвии Lursoft Инга Утране, сообщила, что в прошлом 2019 году латвийские компании за несоблюдение процедур AML (политика Anti money laundering — противодействие отмыванию денежных средств полученных преступным путём) заплатили штрафов на общую сумму 400 000 евро, пишет портал Dienas Business.

Службой государственных доходов Латвии (СГД) было проведено в 2019 в общей сложности 1013 проверок компаний. В 75% случаях нарушения не были констатированы. В 229 случаях принято решение о наложение штрафов в диапазоне от 50 до 10 000 евро, что составило в итоге 400 000 евро. Деятельность некоторых компаний было приостановлена. По данным Lursoft требования соблюдать политику и процедуры AML относятся к 30 000 латвийских предприятий. Это банки, юридические компании, налоговые консультанты, аудиторы, торговцы автомобилями, недвижимостью, присяжные нотариусы, службы инкассации, бухгалтерские фирмы, администраторы неплатёжеспособности и другие.