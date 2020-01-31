Пекин, , 23:37 — REGNUM В связи с эпидемией вирусной пневмонии в Китае до 2 февраля продлены каникулы по случаю восточного Нового года по лунному календарю. В ряде провинций сроки каникул дополнительно увеличиваются, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, сообщает 31 января Синьхуа.

Так, в пограничной с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян власти потребовали до 10 февраля не возобновлять работу местных предприятий, за исключением работающих в сфере ЖКХ, медицинского производства и торговли продовольственными товарами.

Кроме того, по всей стране отложено начало весеннего семестра в учебных заведениях.

Администрация Хэйлунцзяна призвала работающие в регионе компании активизировать работу по профилактике и борьбе с эпидемией, включая мероприятия карантинного характера.

В настоящее время из 59 заболевших в провинции 18 проживают в административном центре Харбине.