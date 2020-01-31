Пномпень, , 23:31 — REGNUM В связи с торгово-экономическими противоречиями, которые возникли между Камбоджей и Европейским союзом (ЕС), премьер-министр азиатской страны Хун Сен заявил о том, что его страна не собирается обменивать суверенитет и независимость на внешнюю помощь, сообщает 31 января Синьхуа.

Заявление прозвучало во время церемонии закрытия ежегодной конференции МИД страны. Центральным местом в нём является отказ подчиниться внешнему давлению.

Сообщается, что в феврале в ЕС собираются принять решение, следует ли полностью остановить беспошлинный доступ Камбоджи на европейский рынок или только ограничить этот доступ, частично его приостановив.

Ранее сообщалось, что местом проведения намеченного на ноябрь 2020 года 13-го саммита «Азия — Европа» (АСЕМ) избрана столица Камбоджи Пномпень.