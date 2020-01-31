Нью-Йорк, США, , 22:52 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США в ходе сессии 31 января переместились в «красную зону» из-за осложнения ситуации с эпидемией китайского коронавируса.

В настоящий момент индекс Dow Jones упал на 573,03 пункта (1,99%), до 28 286,41 пункта, индекс S&P 500 упал на 54,86 пункта (1,67%), до 3228,80 пункта, индекс Nasdaq упал на 132,33 пункта (1,42%), до 9166,60 пункта.

Китайский коронавирус 2019-nCoV, жертвами которого стали уже 213 человек, вызвал резкое снижение рынков всего мира.

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