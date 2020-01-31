Лондон, , 22:41 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $56 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 31 января.

По состоянию на 22:14 мск, стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в апреле на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,45% относительно уровня закрытия торгов прошлого дня — до $55,93 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже уровня в $56 за баррель в начале августа 2019 года.

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