Вашингтон, 31 января 2020, 21:01 — REGNUM Американские санкции, введённые против судоходной компании Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co (Китай), сняты, сообщает 31 января Bloomberg.
Американский минфин снял санкции, которые были некогда введены за сотрудничество с Ираном.
Напомним, США вводят санкции против компаний, сотрудничающих с Ираном, который, в формулировке Вашингтона, тратит заработанные деньги на террористическую деятельность.
В середине января Пекин осудил односторонние американские санкции против Тегерана. В китайском МИД напомнили, что с Ираном у страны давние экономические связи, не вредящие ничьим интересам.