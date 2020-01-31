Киев, , 20:37 — REGNUM Власти Украины намерены следующим сдать в концессию морской порт «Черноморск» в Одесской области.

Об этом сегодня, 31 января, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в январе в концессию были переданы первые два порта на Украине: морским портом «Ольвия» в Николаеве теперь управляет катарская компания «QTerminals»; а Херсонским морским торговым портом — грузино-швейцарская компания «Рисоил-Херсон».

Криклий уточнил, что в порту «Черноморск» потенциальным инвесторам будет предложен контейнерный терминал и паромная переправа.

Также, подчеркнул чиновник, министерство готовит концессионные конкурсы в портах Мариуполя, Бердянска и Одессы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские власти заявили, что морские порты Украины по итогам 2019 года вышли на рекордные показатели за всю историю.