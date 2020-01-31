Бишкек, , 20:12 — REGNUM В 2019 году в бюджет Киргизии поступило 2,4 млрд сомов (более 2,1 млрд рублей) от управления государственным имуществом. Об этом заявил председатель фонда госимущества Жылдызбек Исакулов на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, в 2020 году фонд планирует ввести в работу электронный онлайн-аукцион по закупкам и провести инвентаризацию 1261 акционерного общества.

«Если до 2018 года поступления от арендной платы госимущества составляли менее 100 млн сомов (90 млн рублей), то в 2019 году благодаря внедрению электронных торгов и электронного аукциона они впервые достигли 191 млн сомов (172 млн рублей)», — подчеркнул глава ФУГИ.

Также Исакулов сообщил президенту о том, что фонд ведет работу по переводу всех акционерных обществ и государственных предприятий на электронную отчетность и продолжает заниматься возвратом зданий детских садов в собственность государства.

Подводя итоги встречи, президент Жээнбеков поручил руководству фонда госимущества усилить координацию деятельности государственных компаний за счет внедрения информационных и автоматизированных систем взаимосвязи с ФУГИ.

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