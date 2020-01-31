Москва, , 20:03 — REGNUM Вспышка нового вида коронавируса в Китае скажется не только на экономике этой страны, но также может негативно повлиять и на экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников (РАСП) и предпринимателей Виталий Манкевич.

По прогнозам эксперта, ситуация с распространением вируса должна продлиться до конца февраля. После этого заболеваемость, а в след за ней и паника, пойдёт на спад. Текущие меры, принятые российской и китайской стороной, оказались жёстче, чем предполагали в РАСП. В частности, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке, все авиакомпании, кроме «Аэрофлота», также отменили рейсы в КНР.

Грузоотправители получили приказ РЖД о прекращении грузового движения с Китаем с 31 января, однако почти сразу же железнодорожная компания отменила его. В РАСП считают, что данная мера обоснована тем, что Россия в таком случае несла бы убытки по прекращению поставок сельхозпродукции.

«Китай в ряде городов продлил новогодние каникулы до середины февраля, и это несомненно скажется на экономическом росте страны: сейчас мы ожидаем снижение темпов роста на 0,2−0,3%, а по итогам года экономический рост КНР вероятнее всего составит 5,5−5.7%», — рассказал Манкевич.

Однако вспышка заболеваемости новым видом вируса скажется не только на экономике Китая. По оценке Манкевича, на фоне снижения экономической активности в КНР сократится мировой спрос на энергоносители. Также против чёрного золота играет и мягкая зима в Европе.

«Наш аналитический департамент ожидает снижения цен на нефть до 55 долларов за баррель к середине февраля — началу марта», — отметил он.

Однако больше всего пострадает туристическая сфера. Китайский турпоток самый крупный в мире. Невъезд туристов из КНР в Россию ставит под удар туристическую индустрию. Сейчас ряд российских туркомпаний вынужденно возвращает деньги за путевки в Китай, что также несёт удар для индустрии. Эксперт отметил, что в год китайский выездной турпоток за рубеж превышает 150 млн человек, а расходы китайских туристов за границей составляют 280 млрд долларов.

«Мы ожидаем, что из-за принятых ограничительных мер на границе с Россией российский импорт из Китая может сократиться на 5−7%, в частности, из-за товаров лёгкой промышленности, электроники. Однако товары из Индии, Пакистана, Вьетнама, Бангладеш, Сингапура и Малайзии смогут частично заменить китайские», — заметил Манкевич.

Что касается российского экспорта в Китай, то здесь картина более радужная. По оценке главы РАСП, его показатели не снизятся по сравнению с прошлым годом.

«Мы ожидаем роста поставок минерального сырья по новым проектам: «Ямал СПГ» и «Сила Сибири», а также относительно стабильных цен на нефть в интервале 55−65 долларов за баррель в течение года. К концу года мы ожидаем снижения курса рубля до 66 рублей за доллар — это также окажет поддержку российскому экспорту. В соответствие с этим мы ожидаем, что российско-китайский товарооборот в 2020 году составит 105 млрд долларов, однако многое зависит от текущей ситуации с коронавирусом, и того, какой сценарий будет реализован, поэтому сложно спрогнозировать конечную цифру по итогам 2020 года», — пояснил Манкевич.

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