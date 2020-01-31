Мурманск, , 19:29 — REGNUM Мурманский областной арбитражный суд вынес решение в пользу Мурманского морского рыбного порта по иску против областного Комитета по тарифному регулированию. Как сообщили ИА REGNUM в администрации порта, судебный процесс длился почти три с половиной года.

В 2016 году порт заявил о том, что планирует вывести из эксплуатации котельную, которая отапливала жилые районы. Несвойственная стивидорному предприятию функция обременяла бюджет порта. Ситуацию усугубляли многомиллионные долги потребителей тепла.

Власти решение не одобрили и обязали портовиков заниматься теплоснабжением жилфонда до ввода в строй муниципальной котельной.

«Возник вопрос о компенсации будущих убытков, понесённых предприятием из-за наложенного обязательства, — рассказалазаместитель начальника юридического департамента АО «Мурманский морской рыбный порт» Екатерина Ульяненко. — Согласно заключению Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 2016 года их предельный размер был равен… нулю! Чтобы доказать обратное, в сентябре 2016 года ММРП был вынужден подать в суд иск об установлении предельного размера таких убытков. Далее последовало долгое разбирательство с приведением каждой стороной ссылок на понесённые расходы, установленные тарифы и нормативы».

На подтверждении суммы убытков ушел не один месяц, но расчеты независимых экспертов были на стороне порта.

В итоге, 30 января суд удовлетворил иск рыбного порта и установил максимальный размер некомпенсируемых финансовых убытков: за 2017 год — 74 миллиона рублей, 2018 — 76 миллионов. Если ответчик не будет подавать апелляцию, то следующим шагом должно быть заключение соглашения между ММРП и администрацией города Мурманска о возмещении фактически понесённых убытков.